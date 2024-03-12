Элегантный чизкейк без выпечки со сгущенкой часто готовлю летом. Мои дети обожают этот десерт.

Чизкейк в домашних условиях ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ОСНОВЫ 300 г песочного печенья 150 г сливочного масла ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СУФЛЕ 500 г сыра маскарпоне 300 мл сливок любой жирности 200 сгущенного молока 25 г желатина ванилин ПРИГОТОВЛЕНИЕ Измельчи печенье в мелкую крошку и смешай ее с маслом.