Blue Origin возобновит 18 декабря суборбитальные полёты после паузы в 15 месяцев Blue...

Blue Origin возобновит 18 декабря суборбитальные полёты после паузы в 15 месяцевBlue Origin планирует на следующей неделе возобновить запуски многоразового космического корабля для суборбитальных полётов New Shepard после 15-месячного перерыва.
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