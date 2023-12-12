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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Blue Origin возобновит 18 декабря суборбитальные полёты после паузы в 15 месяцев Blue...

Blue Origin возобновит 18 декабря суборбитальные полёты после паузы в 15 месяцев Blue...

Blue Origin возобновит 18 декабря суборбитальные полёты после паузы в 15 месяцевBlue Origin планирует на следующей неделе возобновить запуски многоразового космического корабля для суборбитальных полётов New Shepard после 15-месячного перерыва.

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