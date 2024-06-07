Мрак и Сумрак: в Лензоопарке братья-волки отметили день рождения

В Лензоопарке отметили день рождения два брата-волка: Мрак и Сумрак. Хищникам исполнилось два года. Как сообщает Telegram-канал зоопарка, волков угостили вкусным мясом, также их лично поздравил приемный «папа» — Дмитрий Юрьевич Васильев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии