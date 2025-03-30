Мировые лидеры на Параде Победы в Москве: кто приедет на событие — символ международного единства Ирина ВальковаПарад Победы на Красной площади 9 мая 2025 года обещает стать одним из самых значимых событий года, объединяя мировых лидеров в память о Великой Победе.