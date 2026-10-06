Парень быстро успокоил пьяного дебошира, пока остальные пассажиры рассматривали «что-то интересное» в телефоне

Обычная поездка в уфимском автобусе неожиданно превратилась в абсурдный спектакль с пьяным любителем английского языка в главной роли.
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Вот пока все будут думать так как авторы опубликованных комментариев, так и будут такие уроды над вами издеваться. А парню браво! Если не понимает дебил человеческого языка надо с ним именно так.
...парня примут,как здрасьте". Очень вероятный сценарий, не раз реализованный. 282я "русская" плос хулиганка.
Причем здесь бабушка? Он ещё адекватно спросил- Проблемы какие-то? У каждого человека есть право спокойно ехать, думать о своем... ЭТо называется - дистанция,
А опросник махмуд составлял?
Тут много бобиков высказывают про гуманность и права человека..Многие пишут про трусость мужчин...А я скажу так-не трусят,а с нашими законами,ты предотвратишь преступление и сам же СЯДЕШЬ..Вы думаете ,почему мастурбеки так обнаглели??Да любое неверное движение-диаспора подкинет кому нужно денюшку и человека сгноят...И не только с мигрантами такая ситуёвина...Ментов не дождёшься,ну а потом-заява и -СРОК ТЕБЕ...
Блеснул эрудицией чувачок. Мораль: выпил - сиди тихо.