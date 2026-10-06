Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 027 подписчиков

Парень быстро успокоил пьяного дебошира, пока остальные пассажиры рассматривали «что-то интересное» в телефоне

Парень быстро успокоил пьяного дебошира, пока остальные пассажиры рассматривали «что-то интересное» в телефоне

Обычная поездка в уфимском автобусе неожиданно превратилась в абсурдный спектакль с пьяным любителем английского языка в главной роли.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Беляев
Алексей Беляев

Вот пока все будут думать так как авторы опубликованных комментариев, так и будут такие уроды над вами издеваться. А парню браво! Если не понимает дебил человеческого языка надо с ним именно так.

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орлов

Причем здесь бабушка? Он ещё адекватно спросил- Проблемы какие-то? У каждого человека есть право спокойно ехать, думать о своем... ЭТо называется - дистанция,

Профиль пользователя олег гречанин
олег гречанин

Тут много бобиков высказывают про гуманность и права человека..Многие пишут про трусость мужчин...А я скажу так-не трусят,а с нашими законами,ты предотвратишь преступление и сам же СЯДЕШЬ..Вы думаете ,почему мастурбеки так обнаглели??Да любое неверное движение-диаспора подкинет кому нужно денюшку и человека сгноят...И не только с мигрантами такая ситуёвина...Ментов не дождёшься,ну а потом-заява и -СРОК ТЕБЕ...