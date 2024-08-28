Батальоны ждут приказа - наглость врага привела лишь к одному: "Парализовано всё"

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Комментарии
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Алекс Сэм
Выслать всех потенциальных ваххабитов(то есть всех заехавших среднеазиатов) и всё. Самое простейшее решение этой проблемы, а россияне ещё и рады этому будут!
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14 час.
Андрей Павлов
Меня умилила фраза, что министр обороны ПОПРОСИЛ (!) ГШ и НКО сделать то, что давно должно быть сделано. То есть начальник попросил подчиненных. На просьбу можно ответить что-то типа &quot;ладно, попробуем, может и сделаем&quot;. Вообще-то в армии принято отдавать приказы. А за невыполнение приказа в условиях военного времени полагается... Ну вы поняли. Ну а за невыполнения просьбы можно просто пожурить, мол что же вы, батенька.
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9 час.

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