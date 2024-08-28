Батальоны ждут приказа - наглость врага привела лишь к одному: "Парализовано всё"

Выслать всех потенциальных ваххабитов(то есть всех заехавших среднеазиатов) и всё. Самое простейшее решение этой проблемы, а россияне ещё и рады этому будут!

Андрей Павлов

Меня умилила фраза, что министр обороны ПОПРОСИЛ (!) ГШ и НКО сделать то, что давно должно быть сделано. То есть начальник попросил подчиненных. На просьбу можно ответить что-то типа "ладно, попробуем, может и сделаем". Вообще-то в армии принято отдавать приказы. А за невыполнение приказа в условиях военного времени полагается... Ну вы поняли. Ну а за невыполнения просьбы можно просто пожурить, мол что же вы, батенька.