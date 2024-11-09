NBC: Трамп может депортировать более 1,3 млн легальных мигрантов

Команда избранного президента США Дональда Трампа может закрыть две миграционные программы администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллионов легальных мигрантов будут депортированы из страны.
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