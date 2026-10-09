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«Уралвагонзавод» перечислил рекорды к 90-летию деятельности: от 35 тысяч вагонов до танков для 77 стран

«Уралвагонзавод» перечислил рекорды к 90-летию деятельности: от 35 тысяч вагонов до танков для 77 стран

С начала СВО «Уралвагонзавод» увеличил выпуск военной продукции в несколько раз. Об этом журналистам сообщила пресс-служба концерна в преддверии 90-летия предприятия.

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