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  • Игорь
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Петербуржец заплатил почти 40 тыс. рублей мошенникам за заграничное трудоустройство

Почти сразу же после перевода денег мошенники перестали выходить на связь с мужчиной. Петербуржец нашёл в интернете фирму, занимающуюся трудоустройством россиян на заграничный рынок, и перевёл им деньги, чтобы они помогли ему.

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