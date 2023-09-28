Петербуржец заплатил почти 40 тыс. рублей мошенникам за заграничное трудоустройство

Почти сразу же после перевода денег мошенники перестали выходить на связь с мужчиной. Петербуржец нашёл в интернете фирму, занимающуюся трудоустройством россиян на заграничный рынок, и перевёл им деньги, чтобы они помогли ему.
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