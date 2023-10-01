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MWM: ЗРК Patriot на Украине могут управлять иностранные военные

MWM: ЗРК Patriot на Украине могут управлять иностранные военные

Американское издание Military Watch Magazine (MWM) опубликовало статью, в которой предположило, что зенитно-ракетными комплексами Patriot на территории Украины могут управлять военные, прибывшие из других государств.

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