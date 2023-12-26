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7days: Лепс грубо высказался о судьбе внебрачного сына

7days: Лепс грубо высказался о судьбе внебрачного сына

Певец Григорий Лепс недавно рассказал о существовании его внебрачного сына. Артист упомянул, что его наследник уже взрослый и ведет свою жизнь, а сам Лепс видел его только один раз и не поддерживает с ним связь.

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