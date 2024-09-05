Посол Антонов заявил, что США хотят выжечь основу отношений с Россией

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о желании США выжечь основу отношений с Россией. Соответствующее заявление он сделал, комментируя введенные Соединенными Штатами санкции против российских СМИ, сообщает Telegram-канал дипмиссии.
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