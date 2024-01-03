Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • галина
    Дикие мрази! На безлюдный остров их к белым медведям! Пусть там свою силу покажут!ДВА БРАТА-АКРОБАТ...
  • Игорь
    Надо создать санитарную зону массированными бомбардировками и артой. Хватит уже играть в гуманность, идет полномаштаб...Украина нащупала ...
  • Александр
    Австрия ,как родина Гитлера,вполне добровольно согласилась на аншлюс. 10 апреля в Германии и Австрии состоялся плебис...Украина нащупала ...

Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

Политнавигатор К вечеру Украина запустила уже четвертый залп ракет за сутки по приграничному Белгороду.

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Комментарии
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Александр Рожков
Почему до сих пор не разбомбили тоннели, по которым идет снабжение Украины оружием? Почему не долбают мосты и прочие важнейшие объекты?
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11 мин.
Александр
Австрия ,как родина Гитлера,вполне добровольно согласилась на аншлюс. 10 апреля в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии — 99,75 %. РККА не сносила немецкие города до основания,как это сделала авиация союзников с Дрезденом . Из приказа Сталина &quot;&quot;1. Потребуйте изменить отношение к немцам как к военнопленным, так и к гражданским. Обращаться с немцами лучше. Жестокое отношение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам невыгодно. Более гуманное отношение к немцам облегчит нам ведение боевых действий на их территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне. 2. В районах Германии к западу от линии устье реки Одер, Фюрстенберг, далее река Нейсе (западнее) создавать немецкие администрации, а в городах ставить бургомистров — немцев. Рядовых членов национал-социалистической партии, если они лояльно относятся к Красной армии, не трогать, а задерживать только лидеров, если они не успели удрать. 3. Улучшение отношения к немцам не должно приводить к снижению бдительности и панибратству с немцами. — Ставка Верховного Главнокомандования - И. Сталин&quot;
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7 мин.
И
Игорь
Надо создать санитарную зону массированными бомбардировками и артой. Хватит уже играть в гуманность, идет полномаштабная война а не СВО (потери сотни тысяч). Министерство &quot;обороны&quot; хреново обороняет, красная линия проходит где-то в р-не Рублевки.
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5 мин.

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