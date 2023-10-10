Военный аналитик Дэвис: Наземная атака на сектор Газа приведет к большим жертвам

Если Израиль начнет наземную атаку на сектор Газа в отместку за нападения ХАМАС, в результате которых погибли сотни людей, израильские военные могут столкнуться с хорошо подготовленным противником, сказал в эфире NBC News подполковник армии США в отставке, старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниел Дэвис.