Военный аналитик Дэвис: Наземная атака на сектор Газа приведет к большим жертвам

Если Израиль начнет наземную атаку на сектор Газа в отместку за нападения ХАМАС, в результате которых погибли сотни людей, израильские военные могут столкнуться с хорошо подготовленным противником, сказал в эфире NBC News подполковник армии США в отставке, старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниел Дэвис.
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