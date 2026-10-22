Столичный Росреестр подвел промежуточные итоги своей работы: с января по сентябрь 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о 195 новых многоквартирных домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым