Китайские ученые сравнили токсичность дешевых джинсов с выхлопными газами

Исследователи из Технологического университета Гуандун в Китае обнаружили, что покупка бюджетных моделей джинсов сопоставима по уровню токсичности с 10-километровой поездкой на автомобиле с бензиновым двигателем, сообщает научное издание Science of the Total Environment.
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