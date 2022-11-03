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«Вашингтон» включил Оши, Карлсона и Маленстина в список травмированных

«Вашингтон» внес троих игроков в список травмированных. В список включены защитник Джон Карлсон и нападающие Ти Джей Оши и Бек Маленстин.

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