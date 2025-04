NYT: Китаю в тарифной войне с США помогает армия роботов

The New York Times рассказывает о масштабной автоматизации производства в КНР. Что известно о новом образе китайской промышленности?Промышленные роботы шагают по Китаю, и именно благодаря ним китайские товары остаются конкурентоспособными на мировом рынке, несмотря на новые тарифы Трампа, ограничения со стороны Евросоюза и другие торговые барьеры, констатирует The New York Times.