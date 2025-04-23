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NYT: Китаю в тарифной войне с США помогает армия роботов

NYT: Китаю в тарифной войне с США помогает армия роботов

The New York Times рассказывает о масштабной автоматизации производства в КНР. Что известно о новом образе китайской промышленности?Промышленные роботы шагают по Китаю, и именно благодаря ним китайские товары остаются конкурентоспособными на мировом рынке, несмотря на новые тарифы Трампа, ограничения со стороны Евросоюза и другие торговые барьеры, констатирует The New York Times.

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