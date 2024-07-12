Женщина погибла в масштабной аварии с двумя трамваями в Златоусте

Утром 12 июля в Златоусте произошла серьезная по последствиям авария. Около 11.35 возле дома №1 по проспекту Гагарина трамвай с пассажирами, развивший приличную скорость, протаранил стоявший перед ним пустой вагон.
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