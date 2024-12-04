Ученые назвали безопасные для сердца продукты

Учёные Гарвардского университета, проанализировав данные 30-летнего исследования с участием более 200 000 человек, пришли к выводу, что растительная диета значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний .
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