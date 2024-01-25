Nasdaq: в Европе боятся последствий конфискации активов РФ

Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского Центрального банка несмотря на то, что G7 и планирует обсудить законность подобных шагов, пишет сайт Nasdaq, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.
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