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Nasdaq: в Европе боятся последствий конфискации активов РФ

Nasdaq: в Европе боятся последствий конфискации активов РФ

Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского Центрального банка несмотря на то, что G7 и планирует обсудить законность подобных шагов, пишет сайт Nasdaq, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.

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