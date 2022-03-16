Дадонов набрал «минус 4» в матче с «Виннипегом». Это худший показатель в «Вегасе»

Евгений Дадонов завершил матч с «Виннипегом» с полезностью «минус 4». Форвард «Вегаса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх