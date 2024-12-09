Разработан прототип вариатора с шестеренками вместо ремней

Вариаторы (CVT) позволяют менять передаточное отношение механизмов бесступенчато. Обычно они менее эффективны, чем механические трансмиссии, зато обеспечивают плавность регулирования передач и позволяют точно подобрать скорость вращения колеса или уровень потребления энергии.