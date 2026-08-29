Вучич выступил с обвинениями в адрес ООН после смерти Ратко Младича

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал Гаагский трибунал за отказ досрочно освободить Ратко Младича, назвав действия международной инстанции «нецивилизованными».
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