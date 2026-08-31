ScienceDirect: ученые показали скрытые механизмы порчи популярных масел

Группа биологов и пищевых технологов раскрыла точные молекулярные механизмы порчи популярных морских масел, доказав, что даже самые полезные жиры способны стремительно терять свои свойства при хранении.
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