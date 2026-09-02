19 БПЛА уничтожены при массированной атаке на Московскую область

Всего за сутки ПВО Москвы отразили атаку 19 беспилотников ВСУ, о массированном налете рассказал столичный мэр Сергей СобянинВечером 2 и ночью 3 сентября Московский регион подвергся новой массированной атаке беспилотников ВСУ, которые вновь пытаются прорвать систему противовоздушной обороны столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев перечисл...
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым