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19 БПЛА уничтожены при массированной атаке на Московскую область

19 БПЛА уничтожены при массированной атаке на Московскую область

Всего за сутки ПВО Москвы отразили атаку 19 беспилотников ВСУ, о массированном налете рассказал столичный мэр Сергей СобянинВечером 2 и ночью 3 сентября Московский регион подвергся новой массированной атаке беспилотников ВСУ, которые вновь пытаются прорвать систему противовоздушной обороны столицы.

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