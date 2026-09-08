Where's The 1929-Style Collapse MSM Predicted? UBS Finds Global Exports Surging To "Historically High Levels" Last year, lefty corporate media outlets pushed the narrative that President Trump's trade war with the world could trigger a 1929-style economic collapse.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым