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Zero Hedge

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Where's The 1929-Style Collapse MSM Predicted? UBS Finds Global Exports Surging To "Historically High Levels"

Where's The 1929-Style Collapse MSM Predicted? UBS Finds Global Exports Surging To "Historically High Levels"

Where's The 1929-Style Collapse MSM Predicted? UBS Finds Global Exports Surging To "Historically High Levels" Last year, lefty corporate media outlets pushed the narrative that President Trump's trade war with the world could trigger a 1929-style economic collapse.

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