В Ивановской области начальник УМВД региона, представители аппарата полицейского Управления и члены Общественного совета ведомства почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня утром начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Владимир Жигайло, представители аппарата полицейского Управления и ветеранской организации, вместе с другими руководителями области, силовых и правоохранительных структур, почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и погибших в ходе специальной военной операции.
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