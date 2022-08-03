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В Кемеровской области – Кузбассе прошел «Правовой экспресс» трех омбудсменов

В Кемеровской области – Кузбассе прошел «Правовой экспресс» трех омбудсменов

2 августа 2022 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Латышенко, уполномоченный по правам человека Зоя Волошина и уполномоченный по правам ребенка Валентина Богатенко провели Правовой экспресс в Крапивинском муниципальном округе.

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