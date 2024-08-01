Три девушки из Красноярского края прошли в полуфинал «Мисс Офис — 2024»

В Красноярске прошел кастинг 15-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». В полуфинал прошли три девушки: начальник отдела охраны труда и охраны окружающей среды «Регионального центра спортивных сооружений» Ксения Бугаева, ведущий специалист отдела операционного контроллинга «Лесосибирского ЛДК №1» Екатерина Вейнбергер и инспектор воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН России по Красноярскому краю Ольга Андрейчук.