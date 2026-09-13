В Татарстане в результате атаки БПЛА погибли два человека, 12 получили ранения

В Нижнекамске Татарстана в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погибли два человека, еще 12 получили ранения, сообщил правительство республики.
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