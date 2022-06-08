Сотрудники уголовного розыска в ЯНАО установили и задержали подозреваемого в вымогательстве

В ОМВД России по Пуровскому району поступила информация о том, что в одной из квартир города Тарко-Сале местный житель под угрозой применения физической силы осуществил с карты потерпевшего перевод на сторонний счет в размере 195 тыс рублей.
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