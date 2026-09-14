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Бизнес журнал. Урал

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Савельев представил планы развития ВСМ в России

Савельев представил планы развития ВСМ в России

Пять новых линий свяжут Москву с Петербургом, Минском, Екатеринбургом, Казанью и Адлером, по ним будут курсировать около 350 поездов.

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