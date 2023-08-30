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«Боруссия» договорилась с защитником «Саутгемптона» Белла-Кочапом. Клубы обсуждают детали аренды с правом выкупа

«Боруссия» договорилась с защитником «Саутгемптона» Белла-Кочапом. Клубы обсуждают детали аренды с правом выкупа

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, защитник «Саутгемптона» дал устное согласие на трансфер.

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