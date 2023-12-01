Война Израиля с ХАМАС: Нефть не выстрелила

США перевели дух — арабы не стали использовать свое главное оружие Павел Еськов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Жанна Ивановская Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил об уверенности Соединенных Штатов, что арабские страны не будут использовать нефть в качестве оружия.