Война Израиля с ХАМАС: Нефть не выстрелила

США перевели дух — арабы не стали использовать свое главное оружие Павел Еськов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Жанна Ивановская Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил об уверенности Соединенных Штатов, что арабские страны не будут использовать нефть в качестве оружия.
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