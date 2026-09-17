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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легкоатлетка Закирова: «Когда Чегин ударил Колчину чем-то похожим на плетку – я там была, видела все своими глазами»

Российская легкоатлетка Элеонора Закирова рассказала о работе с пожизненно отстраненным тренером Виктором Чегиным .

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