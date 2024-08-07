Военкор Сладков подтверждает, что ВСУ не смогли захватить райцентр Суджу

ВСУ нанесли отвлекающий и опережающий удар. По словам начальника Генерального штаба Герасимова боевые действия закончатся разгромом их группировки и выходом наших войск на границу. Украинская авантюра обойдется и обходится им дорого. Поживем, увидим, как произойдет прорыв Запорожского фронта и наш прорыв к Днепру со стороны Курской области, куда денутся их 14 бригад и F-16.

Елена Александровна

эти выродки подоляки не уймутся пока не раздолбить им их банковскую до бункера и львов до кучи! им плевать на мирных, так и нам уже нечего считаться и миндальничать! предупреждать, чтобы мирные ушли из города и стирать с лица земли!