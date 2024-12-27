AP: администрация Байдена выделит Украине пакет вооружений на 1,25 миллиарда долларов

В него войдет большое число боеприпасов Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена планирует объявить на следующей неделе о выделении Украине нового пакета вооружений на сумму 1,25 миллиарда рублей.
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