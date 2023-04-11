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The Hill: утечка секретных документов Пентагона может нанести серьезный удар по военным усилиям Украины

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что утечка секретных документов Пентагона может нанести серьезный удар по военным усилиям Украины.

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