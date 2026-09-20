В Забайкалье создали государственную компанию для управления аварийным жильём

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья — регионального министра ЖКХ Андрей Чибисов на круглом столе Общественной палаты региона, посвящённом началу отопительного сезона, сообщил о сложностях с жилым фондом, не имеющим управляющих компаний.
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