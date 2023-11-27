В Ленобласти будут судить лжеполицейского за обман пенсионеров по классической схеме

В общей сложности за две недели мужчина «заработал» более 5 млн рублей. В Ленинградской области перед судом предстанет житель Псковской области, которого обвиняют в 22 мошенничествах по классической схеме.
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