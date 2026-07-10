В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и педагоги провели квест-игру по Правилам дорожного движения для ребят из пришкольного лагерея

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и педагоги Армизонской школы организовали для воспитанников пришкольного лагеря квест-игру по Правилам дорожного движения, где дети смогли в игровой форме закрепить правила безопасного поведения на дороге.
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