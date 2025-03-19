В Караганде полицейские присоединились к празднованию Дня национальной одежды

День национальной одежды отметили полицейские в Караганде, сообщает Polisia.kz. В преддверии празднования Наурыза в музее областного департамента полиции прошло познавательное мероприятие "Национальная одежда – достояние нации".
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