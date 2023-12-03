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BKFC 56: Перри победил техническим нокаутом Альвареса. Он выиграл все пять боев на голых кулаках

Бой состоялся 3 декабря в Солт-Лейк-Сити (США) в рамках турнира BKFC 56. Секунданты Альвареса остановили поединок во втором раунде.

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