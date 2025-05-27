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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Режиссёр The Order: 1886 стал сооснователем новой студии — Atlantis Studio ...

Режиссёр The Order: 1886 стал сооснователем новой студии — Atlantis Studio нацелена покорить индустрию новаторскими играмиСооснователь закрытой прошлым летом Ready at Dawn и творческий руководитель The Order: 1886 Ру Вирасурия (Ru Weerasuriya) стал соучредителем новой игровой компании — Atlantis Studio, расположенной в городе Авиньон на юге Франции.

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