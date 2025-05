Режиссёр The Order: 1886 стал сооснователем новой студии — Atlantis Studio нацелена покорить индустрию новаторскими играмиСооснователь закрытой прошлым летом Ready at Dawn и творческий руководитель The Order: 1886 Ру Вирасурия (Ru Weerasuriya) стал соучредителем новой игровой компании — Atlantis Studio, расположенной в городе Авиньон на юге Франции.