В WADA разочарованы присутствием цветов флага на форме атлетов из РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским спортсменам соревноваться в форме с цветами национального флага, заявил президент WADA Витольд Банька на пресс-конференции.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским спортсменам соревноваться в форме с цветами национального флага, заявил президент WADA Витольд Банька на пресс-конференции.
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