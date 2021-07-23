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В WADA разочарованы присутствием цветов флага на форме атлетов из РФ

В WADA разочарованы присутствием цветов флага на форме атлетов из РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским спортсменам соревноваться в форме с цветами национального флага, заявил президент WADA Витольд Банька на пресс-конференции.

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кормчий
Прошлым летом пиндосы пригрозили WADA прекратить финансирование организации и WADA ,засунув язык в жо..у,больше не вякает на них. Так почему РФ не может поставить русофобскую WADA на место ,показать свой характер а не скулить по поводу санкций этой прпиндоской конторке ?
Tania Еременко
Тоже этого не понимаю, субсидируют не только ВАДА, но и ПАСЕ, которые гадят Росии, но без Российских денег - они пустое место.
Александр Агапов
Вообще кому нужны эти ОИ нахрен
Татьяна
Запретили флаг России на объектах Олимпиады - так теперь каждый российский атлет выглядит вроде российского флага. Абсурдность запретов WADA очевидна... И даже не смешно - типа в WADA расстроены/разочарованы... да на здоровье!
Александр Лагуткин
Да плевать нам на такие разочарования европидоров.

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