Чифир: чем опасен главный напиток зеков ГУЛАГа

Существует два противоположных мнения о чифире: зеки считают этот крепчайший напиток бодрящим и способным притупить чувство голода, медики же утверждают, что он однозначно вреден для здоровья и вызывает зависимость сродни наркотической.
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