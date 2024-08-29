«Это всё снято на «Мосфильме»!» – в Киеве заранее открестились от зверств ВСУ в Курской области

"...вопрос: ЗАЧЕМ нам на центральных каналах при показе укропских пленных постоянно показывают и специально разработанную для них легенду: " Я мобилизованный, меня насильно запихнули в бусик, потом отправили на фронт, обманом завезли в Курскую область и я тут же сдался..." Вот ЗАЧЕМ?" Да козе понятно, что наше центральное телевидение - филиал пятой колонны. Давно пора Останкинское ТВ взорвать! Жаль не сгорело полностью в августе 2000года.

Андрей Павлов

Да хрен с ними, с хохлами. Мы на своем народе демонстрируем, как "...нужно принудительно или с помощью специальных мер переселять нелояльный контингент на закат...". Россия, вернее ее верха, наглядно демонстрируют, как "с помощью специальных мер переселять нелояльный контингент на закат", т. е. в Москву и Питер. Здорово получается. Мы на хохляцкие земли, там же восстанавливать придется, как тот же Калининград после ВОВ, а мигранты на наше место, на все готовенькое. Автор молодец, хорошая идея.