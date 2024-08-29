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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Это всё снято на «Мосфильме»!» – в Киеве заранее открестились от зверств ВСУ в Курской области

«Это всё снято на «Мосфильме»!» – в Киеве заранее открестились от зверств ВСУ в Курской области

НЕ ВЕРЮ!!! Отличный  текст   от камрада. В сети интернет огромное количество роликов, на которых украинские военнопленные стонут, воют и рассказывают, какие они несчастные и их силком отправили даже в Курскую область.

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Комментарии
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валерия
&quot;...вопрос: ЗАЧЕМ нам на центральных каналах при показе укропских пленных постоянно показывают и специально разработанную для них легенду: &quot; Я мобилизованный, меня насильно запихнули в бусик, потом отправили на фронт, обманом завезли в Курскую область и я тут же сдался...&quot; Вот ЗАЧЕМ?&quot;  Да козе понятно, что  наше центральное телевидение - филиал пятой колонны. Давно пора Останкинское ТВ  взорвать! Жаль не сгорело полностью в августе 2000года.
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7 час.
Н
Ната
О, и Береза замычала - одна из самых отмороженных ссс...к!
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7 час.
Андрей Павлов
Да хрен с ними, с хохлами. Мы на своем народе демонстрируем, как &quot;...нужно принудительно или с помощью специальных мер переселять нелояльный контингент на закат...&quot;. Россия, вернее ее верха, наглядно демонстрируют, как &quot;с помощью специальных мер переселять нелояльный контингент на закат&quot;, т. е. в Москву и Питер. Здорово получается. Мы на хохляцкие земли, там же восстанавливать придется, как тот же Калининград после ВОВ, а мигранты на наше место, на все готовенькое. Автор молодец, хорошая идея.
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2 час.

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