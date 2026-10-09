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Царьград

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Браконьеры убили двух косуль в Кинеле: ущерб 400 тысяч

Браконьеры убили двух косуль в Кинеле: ущерб 400 тысяч

В Кинеле Самарской области возбуждено уголовное дело после незаконного отстрела двух сибирских косуль в конце сентября 2026 года, ущерб государству оценён в 400 тысяч рублей.

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