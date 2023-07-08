С Днем семьи, любви и верности

Уважаемые жители Миллеровского района! Сердечно поздравляем вас со светлым семейным праздником – Днем семьи, любви и верности! Крепкая и дружная семья, дорогие и близкие люди делают нас по-настоящему счастливыми, дарят искреннюю любовь и поддержку.